РИАМО - 25 июн. Подмосковным гостиницам выплатили уже 270 миллионов рублей за размещение врачей, которые борются с пандемией коронавируса, сообщила в четверг заместитель руководителя комитета по туризму Московской области Ирина Шилкина.

В четверг комитет Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма проводит расширенное дистанционное заседание на тему: «Развитие туризма в Московской области после снятия режима повышенной готовности».

«Заселили 2751 человека из 47 больниц. Заключено 41 соглашение на общую сумму 493 миллиона рублей. Гостиницам уже направлено 270 миллионов. Стараемся платить отелям по факту заезда-выезда», - сказала Шилкина в ходе заседания.

В отелях медицинские работники могут с комфортом отдохнуть между рабочими сменами в больницах.

Шилкина также добавила, что пандемия коронавируса негативно повлияла на туристическую сферу. Тем не менее по итогам этого года в Подмосковье ждут как минимум 12 миллионов туристов.

«Туристический поток, понятно, что очень снизился, и здесь мы пессимистично показали план – это почти 12 миллионов (туристов – ред.) до конца года, но надеемся, что эта цифра увеличится», - сказала Шилкина.

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Текстовая трансляция

25 ИЮНЯ

- 10 человек с коронавирусом умерли за сутки в Подмосковье. За время пандемии в регионе умерло 832 человека с Covid-2019.

- Кинотеатры в России могут заработать к 15 июля. Из-за пандемии коронавируса в марте в стране закрыли кинозалы.

- Прирост новых случаев Covid‑19 с начала недели сократился в Москве на четверть. В столице подтверждено 885 новых случаев коронавируса за сутки.

- За сутки в России зарегистрировали 7 113 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 467 больных. В Москве - 885.

- За прошедшие сутки в столице скончались 12 пациентов с коронавирусом. Таким образом, общее число жертв пандемии в Москве достигло 3669 человек.