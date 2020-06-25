РИАМО - 25 июн. Подмосковным гостиницам выплатили уже 270 миллионов рублей за размещение врачей, которые борются с пандемией коронавируса, сообщила в четверг заместитель руководителя комитета по туризму Московской области Ирина Шилкина.
В четверг комитет Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма проводит расширенное дистанционное заседание на тему: «Развитие туризма в Московской области после снятия режима повышенной готовности».
В отелях медицинские работники могут с комфортом отдохнуть между рабочими сменами в больницах.
Шилкина также добавила, что пандемия коронавируса негативно повлияла на туристическую сферу. Тем не менее по итогам этого года в Подмосковье ждут как минимум 12 миллионов туристов.
«Туристический поток, понятно, что очень снизился, и здесь мы пессимистично показали план – это почти 12 миллионов (туристов – ред.) до конца года, но надеемся, что эта цифра увеличится», - сказала Шилкина.
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25 ИЮНЯ
- 10 человек с коронавирусом умерли за сутки в Подмосковье. За время пандемии в регионе умерло 832 человека с Covid-2019.
- Кинотеатры в России могут заработать к 15 июля. Из-за пандемии коронавируса в марте в стране закрыли кинозалы.
- Прирост новых случаев Covid‑19 с начала недели сократился в Москве на четверть. В столице подтверждено 885 новых случаев коронавируса за сутки.
- За сутки в России зарегистрировали 7 113 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 467 больных. В Москве - 885.
- За прошедшие сутки в столице скончались 12 пациентов с коронавирусом. Таким образом, общее число жертв пандемии в Москве достигло 3669 человек.
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