РИАМО - 25 июн. На природных территориях столицы создали три уникальных «сада здоровья», где москвичи и гости столицы смогут отдохнуть, прогуляться и заняться спортом, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Сад здоровья и активного долголетия» расположился в Бирюлевском дендропарке, парк «Седьмое чувство» — в ландшафтном заказнике «Тропаревский», «Садово-парковая территория» находится в природном заказнике «Долина реки Сетунь».

«Главной целью «садов здоровья» является создание комфортной среды для активного и тихого отдыха. Любой посетитель может просто прогуляться и отдохнуть на скамейке в тени деревьев или провести время на спортивной площадке», — пояснил Бирюков.

В «садах здоровья» есть многофункциональные зоны: места для тихого отдыха с беседками, спортивные площадки и детские площадки с современным оборудованием для игр.

Кроме того, там оборудованы места для занятий дыхательной гимнастикой цигун, а также специальные площадки для проведения открытых уроков и мастер-классов.

«Созданы прогулочные маршруты, вдоль которых обустроены места для отдыха, установлены кормушки для птиц. Скамейки расположены в специальных карманах. Рядом с ними предусмотрено место для детских колясок», — подчеркнул заммэра.

Он добавил, что в «садах здоровья» особый целебный воздух — здесь высаживали фитонцидные деревья и кустарники, а также пряно-ароматические травы.

Особое внимание при реализации проектов уделили слабовидящим — для них установлены таблички Брайля, а в парке «Седьмое чувство» построили тактильную дорожку для ходьбы.