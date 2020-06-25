РИАМО - 25 июн. Население Троицкого и Новомосковского административных округов увеличилось в два с половиной раза за последние 8 лет, сообщил журналистам глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

«Столь существенный приток населения объясняется в первую очередь тем, что уровень жизни на новых территориях вплотную подошел к общемосковскому. Округа буквально обросли инфраструктурой», — сказал Жидкин.

Он отметил, что за 8 лет население новой Москвы превысило 573 тысячи человек.

К Москве официально присоединили территории юго-запада Московской области с 1 июля 2012 года. Тогда были образованы Троицкий и Новомосковский административные округа (ТиНАО). По данным на 2019 год, в новой Москве открыли восемь станций метро и 67 социальных объектов, построили более 190 километров дорог.