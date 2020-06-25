РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 25 июн. Соблюдение режима труда и отдыха водителями проконтролируют в подмосковном Красногорске в рамках тематического рейда «Тахограф» по 28 июня, говорится в сообщении ОГИБДД УМВД России по горокругу.

«С 22 по 28 июня сотрудники Красногорской Госавтоинспекции проводят тематический рейд «Тахограф», направленный на исключение фактов управления транспортом без предусмотренных средств контроля за режимом труда и отдыха водителей», – говорится в сообщении.

Соблюдение требований режима труда и отдыха водителей напрямую сказывается на безопасности дорожного движения. Утомленный водитель не может объективно ориентироваться в обстановке на проезжей части – не заметит пешехода или приближающийся автомобиль, или вовсе уснет за рулем. Во избежание подобных ситуаций законодательством предусмотрена установка в автомобилях тахографов. Система следит в автоматическом режиме за временем работы водителя и не позволит ему работать сверх установленной нормы.

«Госавтоинспекция городского округа Красногорск продолжает работу по контролю за соблюдением водителями режимов труда и отдыха, нарушители будут привлекаться к ответственности в установленном законом порядке», – заключается в материале.