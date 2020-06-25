РИАМО - 25 июн. Сервис «Яндекс.Лавка» запустил мобильное приложение, его можно скачать в цифровых магазинах AppStore и Google Play, сообщил РИАМО представитель пресс-службы сервиса.

Ранее заказать продукты с доставкой за 10-15 минут можно было только в приложениях «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Такси». Отдельное приложение будет полезно тем, кто часто пользуется сервисом, и тем, кто хочет заказывать еще быстрее.

«Лавка» хранит в отдельной подборке товары, которые часто заказывает пользователь, и умеет напоминать о продуктах, которые он мог забыть. Рекомендации формирует умный алгоритм, который анализирует частоту покупки продуктов и насколько они друг друга дополняют», — сказал собеседник агентства.

Новые функции «Лавки» будут прежде всего появляться в собственном приложении сервиса.

«Яндекс.Лавка» уже работает в Москве, Санкт-Петербурге и нескольких городах Подмосковья, стремительно развивается и увеличивает зону покрытия.