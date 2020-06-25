РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 июн. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий в ходе проверки не выявил нарушений противоэпидемиологических правил в поликлинике на улице Власова, передает «РИАМО в Люберцах».

В четверг Ружицкий проинспектировал работу поликлиники на улице Власова. Она заработала в прежнем режиме с 15 июня.

«Поликлиника работает в плановом режиме на прием пациентов. Здесь соблюдаются правила безопасности», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что всем пациентам измеряют на входе температуру, выдают бахилы. Также всем обрабатывают руки антисептиком. Вход возможен только в масках.

«На месте травмпункта пока расположено КТ для пациентов с подозрением на коронавирус. С главврачом будем прорабатывать вопрос открытия травмпункта на улице Власова», - заключил Ружицкий.