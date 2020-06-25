РИАМО - 25 июн. В ходе реставрационных работ на станцию «Смоленская» Арбатско-Покровской линии столичного метро вернут будки для телефонов, они станут декоративным украшением станции, сообщил журналистам в четверг первый заместитель начальника Московского метрополитена Дмитрий Дощатов.

«Здесь будут отреставрированы свод, мраморные стены, будет восстановлен кассовый блок, который будет находиться в центре зала, где он был изначально. Также будут восстановлены телефонные будки для телефонов-автоматов. Они будут декоративными», - сказал Дощатов.

Станцию «Смоленская» Арбатско-Покровской линии метро закрыли для пассажиров 22 февраля 2020 года. Реставрационные работы продлятся до лета 2021 года. Поезда проезжают «Смоленскую» без остановки. Пассажиры могут воспользоваться одноименной станцией Филевской линии.

Ранее Дощатов сообщил, что на станции «Смоленская» продолжается демонтаж бетонного основания эскалаторов. На данный момент выполнена половина работ.

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