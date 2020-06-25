РИАМО – 25 июн. В Москве с начала текущей недели прирост новых случаев коронавируса снизился на 26%, сообщает столичный оперативный штаб по ситуации с коронавирусом.

«В столице подтверждено 885 новых случаев коронавируса за сутки. Прирост новых случаев с начала недели сократился на 26%», – говорится в сообщении.

Среди новых заболевших 40,6% – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,2% – граждане от 46 до 65 лет.

Еще 11,4% инфицированных жителей – в возрасте от 66 до 79 лет, только 8,1% – старше 80 лет. Дети составляют 6,7% среди новых заболевших.

Все пациенты находятся под медицинским наблюдением, так же как и те, кто с ними контактировал.

Общее число случаев инфицирования коронавирусом в городе достигло 217 791. За весь период пандемии выздоровело 142 194 человека, скончались 3669 пациентов.

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Текстовая трансляция

25 ИЮНЯ

- 10 человек с коронавирусом умерли за сутки в Подмосковье. За время пандемии в регионе умерло 832 человека с Covid-2019.

- Кинотеатры в России могут заработать к 15 июля. Из-за пандемии коронавируса в марте в стране закрыли кинозалы.

- Прирост новых случаев Covid‑19 с начала недели сократился в Москве на четверть. В столице подтверждено 885 новых случаев коронавируса за сутки.

- За сутки в России зарегистрировали 7 113 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 467 больных. В Москве - 885.

- За прошедшие сутки в столице скончались 12 пациентов с коронавирусом. Таким образом, общее число жертв пандемии в Москве достигло 3669 человек.