РИАМО - 25 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев еще раз напомнил жителям региона о важности участия в голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ.

«Голосование по поправкам в Конституцию стартовало. <…> Прошу каждого жителя Подмосковья проявить свою ответственность. Рассчитываю, что наши граждане покажут самую лучшую явку по стране», - написал Воробьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В Московской области насчитывается 5,8 миллиона избирателей, для участия в голосовании в регионе открыли более 4 тысяч участков для голосования.

«Кроме классических участков для голосования, в области есть и выездные – на открытом воздухе организовано более 2 тысяч площадок. Проверил, как работает один из таких участков в Химках», - добавил Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что в регионе приняли все необходимые меры безопасности, чтобы максимально обезопасить жителей от коронавируса во время голосования.

Основной день голосования по поправкам в Конституцию назначен на 1 июля, однако отдать свой голос можно уже с четверга. Это сделано ради удобства и безопасности граждан.

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