РИАМО (БАЛАШИХА) – 25 июн. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов одним из первых проголосовал за поправки в Конституцию РФ на избирательном участке №578 в микрорайоне Железнодорожный Балашихи, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

В Балашихе в 8:00 четверга открылись все избирательные участки. Перед тем, как пропустить к стойке за бюллетенем, всем избирателям измеряют бесконтактно температуру, выдают одноразовую маску, перчатки, ручку, предлагают ознакомиться с порядком голосования и поправками к основному закону, которые отдельно размещены на информационном стенде.

«Ранее через портал госуслуг я прикрепился к участку в Железнодорожном. Считаю, это очень удобно – голосовать там, где тебе по пути. Выбрал 578-ю УИК рядом со своей общественной приемной, на которой работает молодежная комиссия. Председателю УИКа всего 21 год, и ребята взяли на себя такую ответственность – организовать и провести общероссийское голосование на участке», – сказал Ефимов.

По словам председателя УИК №578 Владислава Клишина, работа на выборах – хорошая школа для будущих управленцев.

«Здесь учишься четко давать поручения, уметь общаться с жителями, решать конфликтные ситуации. Уверен, все пройдет хорошо. Мы полностью обеспечены санитарными средствами, как для себя, так и для всех избирателей с запасом. С сегодняшнего дня приступим и к надомному голосованию. Первые голосующие, которые уже пришли на участок, настроены позитивно», – подчеркнул Клишин.

Ефимов пожелал молодежной комиссии легкого голосования в течение всех семи дней и быстрого подведения итогов.

«Совместно с городскими депутатами мы обязательно объедем все участки, проверим, как дела на других УИКах, и продолжим дистанционные онлайн-семинары с коллективами учреждений по разъяснению поправок к Конституции. Важен голос каждого. Именно активность граждан на выборах подтверждает легитимность решения и необходимость поправок к Конституции», – заключил депутат.