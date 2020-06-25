РИАМО - 25 июн. На станции «Смоленская» Арбатско-Покровской линии метро продолжается работа по демонтажу бетонного основания эскалаторов, работы не прекращались даже во время самоизоляции, сообщил журналистам в четверг первый заместитель начальника столичного метрополитена Дмитрий Дощатов.

«Сейчас ведется один из наиболее трудоемких видов работ. В мае, когда три эскалатора были демонтированы, мы приступили к демонтажу бетонного покрытия и основания. Это порядка 200 кубометров. На сегодняшний день сделано около 50 процентов», — сказал Дощатов.

Он добавил, что суммарный вес всей эскалаторной конструкции составляет порядка 300 тонн. Для того, чтобы завершить работы в срок, демонтаж не прекращался и во время пандемии коронавируса.

«Несмотря на пандемию и режим самоизоляции, демонтажно-строительные работы не прекращались. Были применены все возможные средства индивидуальной защиты», — добавил Дощатов.

После полного демонтажа бетонного основания эскалаторов будет произведена реконструкция инженерной сети. Заменят систему энергетики, системы кондиционирования и систему водоснабжения.

«После этого мы приступим к заливке нового фундамента и потом — к монтажу самих эскалаторов», — заключил Дощатов.

Станция «Смоленская» Арбатско-Покровской линии закрыта для пассажиров с 22 февраля 2020 года до лета 2021 года. Поезда проезжают данную станцию без остановки. Пассажиры могут воспользоваться станцией Филевской линии.