РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 июн. МБУ «Дворец молодежи» городского округа Мытищи проведет онлайн-мероприятия 27 июня в честь Дня молодежи, сообщается на сайте администрации горокруга.

Дворец молодежи не мог оставить этот день в стороне и готов подарить жителям множество интереснейших мероприятий, которые пройдут на платформе видеосвязи Zoom.

«Онлайн-игра «Где логика?» в 12:00: по мотивам известной передачи на ТНТ; онлайн-игра «Допой песню» в 14:00: если любишь петь в душе - Welcome; онлайн-квиз «Кино и сериалы» в 16:00: популярный формат игры в последние годы; тренинг «Кем я хочу стать?» в 18:00: если ты еще не понял, какую профессию выбрать - то этот тренинг для тебя; флешмоб «Максимум танца» в 19:00: выучи новые танцевальные движения, чтобы после самоизоляции поразить всех в ночных клубах», - говорится в сообщении.

Для того, чтобы принять участие в мероприятиях, необходимо пройти регистрацию и присоединиться по ссылке, которая придет 27 июня.