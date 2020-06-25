РИАМО - 25 июн. Реализация всех социальных программ в Подмосковье будет продолжаться, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе оперативного совещания с руководителями правоохранительных органов.

В первую очередь Воробьев поблагодарил правоохранителей за работу в усиленном режиме во время пандемии.

«Порядка 40 тысяч человек участвовало в мероприятиях по борьбе с коронавирусом — врачи, медсестры, обслуживающий персонал. Мы увеличили с помощью федерального правительства количество инфекционных коек до почти 16 тысяч и сейчас оставляем резерв: все необходимое для госпитализаций есть. Очень надеемся, что все-таки коронавирус уйдет и наш регион сможет работать», — сказал Воробьев.

По его словам, в Московской области наблюдается устойчивое снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией и объемов госпитализации Covid-пациентов.

«Главный санитарный врач, специалисты дают возможность открывать все больше секторов экономики. Мы чувствуем поддержку президента, федерального правительства. Нам даны дополнительные возможности по привлечению средств, чтобы все социальные программы, все программы, связанные с капитальным строительством, развитием региона были продолжены», — подчеркнул Воробьев.

В ходе совещания также обсуждалась важность обеспечения комфортных и безопасных условий во время проведения общероссийского голосования по поправкам к Конституции.

«Мы в своих муниципалитетах организуем комфортное, удобное голосование, в том числе во дворах, со всеми элементами контроля и безопасности. Целостность страны, развитие экономики, социальные гарантии и наш президент как гарант стабильности — все это имеет принципиальное значение для страны», — отметил Воробьев.

Также участники совещания обсудили вопросы, связанные с закрытием мусорных полигонов и с работой сферы ЖКХ.

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Текстовая трансляция

25 ИЮНЯ

- 10 человек с коронавирусом умерли за сутки в Подмосковье. За время пандемии в регионе умерло 832 человека с Covid-2019.

- Кинотеатры в России могут заработать к 15 июля. Из-за пандемии коронавируса в марте в стране закрыли кинозалы.

- Прирост новых случаев Covid‑19 с начала недели сократился в Москве на четверть. В столице подтверждено 885 новых случаев коронавируса за сутки.

- За сутки в России зарегистрировали 7 113 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 467 больных. В Москве - 885.

- За прошедшие сутки в столице скончались 12 пациентов с коронавирусом. Таким образом, общее число жертв пандемии в Москве достигло 3669 человек.