РИАМО (БАЛАШИХА) – 25 июн. В Онкорадиологическом центре «ПЭТ-Технолоджи Балашиха» на территории Московского областного онкодиспансера появился новый вид позитронно-эмиссионной томографии - с использованием фармпрепарата, который позволит установить точный диагноз, спланировать лечение и осуществить контроль в процессе и после его завершения, говорится в сообщении пресс-службы ООО «ПЭТ-Технолоджи».

Исследования с новым фармпрепаратом будут проходить в рамках реализации Московской областной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Это позволит повысить уровень ПЭТ/КТ-диагностики онкологических заболеваний для населения Подмосковья и других регионов страны.

«В онкорадиологическом центре «ПЭТ-Технолоджи Балашиха» появился новый вид позитронно-эмиссионной томографии с использованием радиофармпрепарата 18F-Фторэтилтирозин. Синтез радиофармпрепарата будет осуществляться два раза в месяц на базе собственного производственного циклотронно-радиохимического комплекса в Балашихе и позволит проводить до 20 исследований в течение одного дня», – говорится в сообщении.

18F-Фторэтилтирозин имеет высокую диагностическую точность и специфичность в диагностике первичных опухолей и метастатического поражения головного мозга.

По словам гендиректора центров «ПЭТ-Технолоджи» в Балашихе и Подольске Сергея Двойникова, благодаря более длительному периоду полураспада в 109 минут, в отличие от других радиофармпрепаратов, возможно проведение сложных двухэтапных исследований.

«Показаниями к проведению ПЭТ/КТ с данным препаратом являются первичная диагностика глиальных опухолей головного мозга, дифференциальная диагностика новообразований и неопухолевых поражений головного мозга, необходимость определения оптимальной точки и траектории для биопсии при первичных опухолях и при метастатическом поражении мозга из невыявленного первичного очага, планирование лучевой терапии, дифференциальная диагностика опухолевых рецидиовов и постлучевых изменений, оценка ответа на лучевую и лекарственную противоопухолевую терапию», – подчеркнул Двойников.

Внедрение этого исследования в центре в Балашихе даст возможность пациентам из Подмосковья и других регионов России установить точный диагноз, спланировать современное лечение – радиохирургию и лекарственную терапию, а также осуществить контроль в процессе и после завершения лечения.