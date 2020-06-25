РИАМО - 25 июн. За минувшие сутки еще 1414 пациентов завершили лечение от коронавируса в Московской области, общее число выздоровевших в регионе превысило 29 тысяч человек, сообщает подмосковный оперштаб по ситуации с коронавирусом.

«Все граждане выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 29 002 заболевших», — говорится в сообщении.

В Подмосковье постепенно снимают введенные ранее ограничительные меры, однако граждане все еще должны носить маски для защиты от вируса.

На текущий момент в России зафиксировано 613 994 случая заражения коронавирусом. За весь период пандемии в стране зафиксировали 8605 смертельных исходов, выздоровели 375 164 человека.

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Текстовая трансляция

25 ИЮНЯ

- 10 человек с коронавирусом умерли за сутки в Подмосковье. За время пандемии в регионе умерло 832 человека с Covid-2019.

- Кинотеатры в России могут заработать к 15 июля. Из-за пандемии коронавируса в марте в стране закрыли кинозалы.

- Прирост новых случаев Covid‑19 с начала недели сократился в Москве на четверть. В столице подтверждено 885 новых случаев коронавируса за сутки.

- За сутки в России зарегистрировали 7 113 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 467 больных. В Москве - 885.

- За прошедшие сутки в столице скончались 12 пациентов с коронавирусом. Таким образом, общее число жертв пандемии в Москве достигло 3669 человек.