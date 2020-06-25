РИАМО - 25 июн. В Москве в четверг началось электронное голосование по внесению поправок в Конституцию РФ, участие в нем смогут принять более 1 миллиона человек, которые ранее зарегистрировались через порталы mos.ru и gosuslugi.ru, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Принять участие в голосовании можно на портале 2020og.ru с любого устройства, которое имеет доступ в Сеть.

«Для этого нужно авторизоваться на платформе с помощью любой из учетных записей (mos.ru или gosuslugi.ru) и открыть страницу электронного бюллетеня. Доступ к нему появится после введения кода, который придет в СМС на номер, указанный в личном кабинете», — говорится в сообщении.

Электронный бюллетень является точным аналог бумажного. Участнику голосования нужно поставить галочку у графы «Да» или «Нет». Голосование также анонимизировано, каждый голос зашифрован. Безопасность и прозрачность обеспечит технология блокчейн.

Ранее для участия в электронном голосовании зарегистрировались 1 051 155 человек. Это только те, кто успешно прошел проверку, часть заявок была отклонена. Чаще всего причиной были некорректно введенные данные.

Онлайн-голосование завершится 30 июня в 20:00. Получить бюллетень можно будет до 19:59 того же дня.

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