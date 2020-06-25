РИАМО - 25 июн. Солдата-срочника военной части номер 61899 отстранили от участия в параде Победы в Москве из-за внезапной ссоры с сослуживцем, сообщается на сайте kp.ru.

Молодой человек был одним из участников роты, которая должна была «играть роль» пехоты времен Великой Отечественной войны и потому была облачена в соответствующую 1945 году форму.

«Примерно за полчаса до начала парада между бойцом и его сослуживцем по какой-то причине началась словесная перепалка, дело чуть не дошло до драки», — отмечается в материале.

Один из офицеров военной контрразведки обратил внимание на инцидент и предложил командиру роты заменить солдата-скандалиста запасным бойцом.

После этого срочник стал возмущаться и «качать права», тогда ему предложили пройти в микроавтобус Федеральной службы охраны. Боец стал кричать и разбил автоматом стекло автомобиля, после чего был задержан. Солдата под конвоем увезли на допрос в военную прокуратуру.

Возбуждено уголовное дело. Срочнику грозят многочисленные обвинения — неподчинение командиру, невыполнение приказа, угрозы и оскорбление, причинение материального ущерба госимуществу и хулиганство.

Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне прошел 24 июня на Красной площади в Москве. В нем приняли участие порядка 14 тысяч человек, а также сотни единиц военной и воздушной техники.