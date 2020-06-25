РИАМО - 25 июн. В Москве на одном из избирательных участков участнику голосования, исключенному из списка в связи с подачей заявления на участие в электронном голосовании, член УИК ошибочно выдал бюллетень, сообщается на сайте Мосгоризбиркома.

«Ящик для голосования с бюллетенем данного гражданина опечатан, бюллетень будет признан недействительным», - отмечается в материале.

На само дистанционное голосование этот инцидент не повлияет. Гражданин сможет воспользоваться своим правом на голосование посредством онлайн-голосования.

В Москве в четверг открылись избирательные участки, в которых горожане могут проголосовать по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ.

Проголосовать также можно в дистанционном формате на портале 2020og.ru. Для этого необходимо пройти процедуру авторизации на сайте mos.ru или gosuslugi.ru. Дистанционное голосование будет идти до 30 июня. Для участия зарегистрировались свыше миллиона жителей столицы.

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