РИАМО - 25 Июн. Наблюдатели, которые осуществляют мониторинг на голосовании по изменению Конституции, подтверждают соблюдение на участках мер санитарно-эпидемиологической безопасности, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Обработка участков перед голосованием производится в полном объеме», — написал в Twitter руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

У тех, кто пришел проголосовать, будут проверять паспорт бесконтактным способом.

Кроме того, голосующих будут снабжать масками и перчатками, измерять температуру.