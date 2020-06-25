РИАМО - 25 июн. За минувшие сутки на территории Москвы выявили 885 случаев заражения коронавирусом, таким образом, общее количество случаев инфицирования в городе достигло 217 791, сообщает столичный оперштаб по ситуации с Covid-19.

В Москве за сутки вылечили 926 Covid-пациентов, количество выздоровевших в столице увеличилось до 142 194 человек. Скончались 3669 зараженных, в том числе 12 пациентов умерли в минувшие сутки.

В целом по России за сутки подтвердилось 7113 новых случаев инфицирования коронавирусом. За сутки выздоровели 6342 пациента, скончались 92 пациента.

С начала пандемии на территории России выявили 613 994 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Жертвами пандемии стали 8605 человек, победили болезнь 375 164 человека.

Ранее зарубежные ученые пришли к выводу, что после перенесенной коронавирусной инфекции у человека могут остаться проблемы со здоровьем на всю жизнь. Так, победившие Covid-19 могут страдать от повреждения легких, хронической усталости и психологических расстройств.

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Текстовая трансляция

25 ИЮНЯ

- 10 человек с коронавирусом умерли за сутки в Подмосковье. За время пандемии в регионе умерло 832 человека с Covid-2019.

- Кинотеатры в России могут заработать к 15 июля. Из-за пандемии коронавируса в марте в стране закрыли кинозалы.

- Прирост новых случаев Covid‑19 с начала недели сократился в Москве на четверть. В столице подтверждено 885 новых случаев коронавируса за сутки.

- За сутки в России зарегистрировали 7 113 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 467 больных. В Москве - 885.

- За прошедшие сутки в столице скончались 12 пациентов с коронавирусом. Таким образом, общее число жертв пандемии в Москве достигло 3669 человек.