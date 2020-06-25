РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 июн. Глава Балашихи Сергей Юров проголосовал по поправкам в Конституцию РФ на избирательном участке в школе №30 на улице Летной, сообщается на сайте администрации городского округа.

Основной день голосования по поправкам в Конституцию назначен на 1 июля, однако отдать свой голос можно уже с четверга. Это сделано ради удобства и безопасности граждан.

«Вчера вечером мы завершили объезд и приемку избирательных участков. Открыто 184 избирательных участка. Они обеспечены всем необходимым оборудованием, которое нужно для проведения голосования. Все желающие могут прийти на участки в любое удобное время проголосовать, или по заявлению член избирательной комиссии вместе с наблюдателями будут приходить на дом, если это необходимо», - сказал Юров.

Он выразил уверенность, что явка будет достаточно высокой, и добавил, что голосование на избирательных участках проходит с соблюдением всех санитарных норм. Члены комиссии работают в масках, защитных экранах для лица и перчатках. Голосующим также выдаются необходимые средства индивидуальной защиты.

Общероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию РФ проходит по 1 июля. Проголосовать можно на избирательных участках, в специально оборудованных местах на открытом воздухе, у себя дома или через сервис «Мобильный избиратель».