РИАМО - 25 июн. Автофестиваль Drive Live откроется в парке «Яхрома» в подмосковном Дмитровском округе 4 июля, выступления будут проходить в течение нескольких уикендов, говорится в сообщении пресс-службы организаторов мероприятия.

«Компания SHOWRMA представляет автофестиваль, на котором не будет нарушаться социальная дистанция, настроение гостей невозможно испортить непогодой, что позволит получить максимальное наслаждение от выступления любимых артистов вживую», - говорится в сообщении.

Фестиваль Drive Live откроется 4 июля выступлением Гарика Сукачева, 5 июля для зрителей споет Григорий Лепс.

Для проведения мероприятия построят фестивальную сцену с экранами. Одновременно побывать на фестивале смогут 500 автомобилей.

Для посетителей разработали мобильное приложение, при помощи которого можно будет заказать еду и напитки прямо к своему автомобилю, а также занять виртуальную очередь в санитарную зону.