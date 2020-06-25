РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 июн. В результате столкновения иномарки со скутером в Подольске пострадал один человек, пассажирку скутера госпитализировали в реанимацию, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница пресс-службы УМВД России по городскому округу Подольск.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Подольске 24 июня в 21:20. Водитель автомобиля Opel Corsa, совершая левый поворот с Революционного проспекта на проспект Ленина на разрешающий сигнал светофора, столкнулся со скутером Yamaha.

«Скутером управлял неустановленный водитель, который двигался по Революционному проспекту во встречном направлении тоже на разрешающий сигнал светофора. В результате аварии сильно пострадала пассажирка скутера. Она со множественными переломами была госпитализирована в реанимацию», - сказала сотрудница.