РИАМО – 25 июн. Правительство России предусмотрело 200 миллиардов рублей для компенсации регионам снижения поступлений доходов в бюджет и обеспечения их устойчивости, вторая половина средств будет перечислена в июле, говорится в сообщении пресс-службы министерства финансов РФ.

«Половину суммы - 100 миллиардов рублей - Минфин России перечислил в конце мая 56 регионам. Средства были направлены для оперативной поддержки бюджетов тех регионов, которые столкнулись со снижением доходов уже в апреле текущего года», - говорится в сообщении.

Предоставление второй части финансовой поддержки осуществят по итогам исполнения бюджетов за первое полугодие 2020 года.

Ранее президент России Владимир Путин поручил федеральному правительству увеличить финансовую помощь регионам еще на 100 миллиардов рублей. Средства помогут субъектам РФ компенсировать расходы, понесенные из-за пандемии коронавируса и ее последствий.

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25 ИЮНЯ

- За прошедшие сутки в столице скончались 12 пациентов с коронавирусом. Таким образом, общее число жертв пандемии в Москве достигло 3669 человек.