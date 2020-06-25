РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 июн. Жители Балашихи начали приходить на избирательные участки для голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

В четверг стартовали дни, предшествующие общероссийскому голосованию по вопросу одобрения поправок в главный закон страны. Основной день общероссийского голосования за внесение поправок в Конституцию РФ пройдет 1 июля.

«Избирательные участки открылись в Балашихе на предварительном общероссийском голосовании за внесение поправок в Конституцию РФ. Оно продлится по 30 июня. Для обеспечения санитарных норм сотрудники избирательных комиссий на участках работают в масках, перчатках и защитных экранах для лица, а вне помещения еще и в одноразовых защитных халатах», - говорится в сообщении.

Для своей безопасности участники голосования также должны быть в средствах индивидуальной защиты - масках и перчатках.

«Проголосовать можно не только на избирательных участках, но и в специально оборудованных местах на открытом воздухе, через сервис «Мобильный избиратель» и у себя дома. Узнать все подробности можно по телефону горячей линии Мособлизбиркома: 8(800)550-97-44», - заключается в материале.