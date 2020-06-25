РИАМО - 25 июн. Арбитражный суд Московского округа признал законным решение Московского областного УФАС России, согласно которому жалоба ООО «Элмас» признана необоснованной, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

«Ранее в управление поступила жалоба ООО «Элмас» на действия ГБУЗ МО «Московский областной перинатальный центр» при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения электронного аукциона на закупку расходных материалов для оказания плановой, экстренной и неотложной помощи (шовные материалы)», - говорится в сообщении.

В УФАС признали жалобу компании необоснованной. Представители ООО «Элмас» не согласились с данным решением и обратились в суд.

Арбитражный суд Московского округа отказал ООО «ЭЛМАС» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.