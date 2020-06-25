РИАМО - 25 июн. В предстоящие выходные в Москве и Подмосковье пройдут кратковременные ливневые дожди с грозами, максимальная температура воздуха днем составит плюс 31 градус, сообщил РИАМО в четверг дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«В предстоящие выходные столичный регион будет находиться в теплом секторе обширного циклона, центр которого выйдет на северо-восток европейской России. Ожидается переменная облачность, во второй половине дня пройдут кратковременные дожди ливневого характера, местами с грозами», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что ночью 27 июня температура воздуха составит до плюс 18 градусов, в дневные часы столбик термометра поднимется до плюс 31 градуса. Ветер будет дуть западного направления со скоростью 4-9 метров в секунду, при грозах ожидается порывистый ветер.

«В воскресенье (28 июня – ред.) ночью в Москве плюс 16-18 градусов, по области – плюс 14-19 градусов, днем в столице плюс 27-29 градусов, в Подмосковье – плюс 25-30 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 4-9 метров в секунду, при грозах порывистый», - заключил синоптик.

В четверг в Московском регионе местами пройдут кратковременные дожди, температура воздуха может достичь отметки в плюс 28 градусов.