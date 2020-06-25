РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 июн. В подмосковном Красногорске будущих матерей приглашают на онлайн-репетицию родов в четверг, говорится в сообщении пресс-службы Красногорской горбольницы №1.

«Двадцать пятого июня в «Школе матерей» пройдет необычное онлайн-занятие. Психолог Мария Малышева проведет репетицию родов. Начало в 13:00», - говорится в сообщении.

На онлайн-занятие можно подготовить: массажные мячики, фитбол, а также несколько кусочков льда. С помощью льда психолог проведет параллель с ощущениями, которые женщина испытывает в родах.

«Участники онлайн-занятия будут учиться дышать для эффективного проживания схваток, практиковать приемы и позы, которые помогут облегчить роды. Отдельной темой будет выделено дыхание и положение при вертикальных родах. Ученицы «Школы матерей» научатся делать обезболивающий самомассаж поясницы, узнают о «волшебных» акупрессурных точках», - добавляется в материале.

Занятие будет проходить в прямом эфире на странице акушерского отделения Красногорской горбольницы №1 в социальной сети Instagram.