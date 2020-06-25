РИАМО - 25 июн. В ходе программы «Мой район» в городе появляется все больше фонтанов, прудов и водных городков, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Особой популярностью пользуются так называемые сухие фонтаны. Свое название они получили из-за того, что у них нет привычной чаши-резервуара», - говорится в сообщении.

Такие фонтаны, вода из которых бьет из-под земли, начали появляться в Москве с 2013 года. Самый большой по площади - 840 квадратных метров. Он расположен на территории «Музеона».

Кроме того, одни из самых зрелищных представлений показывает для посетителей фонтан в Таганском детском парке. Водные струи бьют под музыку классических произведений. В 2017 году в этом парке впервые появились водные городки. Специальные устройства и приспособления, где главным действующим элементом является вода, дают возможность на практике познакомиться с законами физики.

Еще одним способом по украшению и реорганизации городских пространств стало создание искусственных прудов. Так в парке «Тюфелева роща» на месте бывшего завода имени Лихачева был создан пруд в виде огромной капли лазурной воды. Сегодня посидеть у пруда можно в парке «Зарядье», а также, например, на территории «Ходынского поля».