РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 июн. Более 15,6 тысячи учеников начальных классов школ подмосковных Мытищ будут обеспечивать бесплатным горячим питанием по месту обучения с 1 сентября текущего года, сообщил глава округа Виктор Азаров.

Согласно указу президента России Владимира Путина о предоставлении бесплатного горячего питания учащимся с 1 по 4 классы и по распоряжению губернатора Подмосковья, мера будет введена в регионе с начала нового учебного года.

«Несмотря на то, что у детей каникулы, мы уже решаем вопросы по подготовке к новому учебному году. Андрей Воробьев на одном из ВКС с главами поднимал вопрос организации питания учащихся начальных классов. Количество обучающихся с 1 по 4 классы и учеников льготной категории, которые будут обеспечены питанием: 15625 - начальная школа, 414 - льготная категория, 5028 - школьники из многодетных семей», - написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что обучающиеся первых классов были обеспечены горячим питанием уже с января этого года. Всего в округе 33 муниципальных общеобразовательных учреждения.

Правительство разработало перечень типовых блюд и примерное 10-дневное меню, которые согласованы со всеми соответствующими службами, в том числе и Роспотребнадзором. А пищеблоки общеобразовательных учреждений уже готовы к организации питания обучающихся в новом учебном году.

«Сейчас для нас главная задача - провести организационные мероприятия, чтобы с 1 сентября нового учебного года наши дети были также обеспечены горячим питанием. Финансирование организовано за счет бюджета всех уровней. В местном бюджете на эти цели с сентября по декабрь 2020 года также предусмотрены средства», - отметил Азаров.