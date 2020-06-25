РИАМО - 25 июн. Московское областное УФАС России включило ООО «Спецэксперт» в реестр недобросовестных поставщиков за нарушение условий контракта с подмосковным управлением Федеральной налоговой службы РФ, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного органа.

Согласно представленным сведениям, УФНС заключило с компанией контракт на оказание услуг по сопровождению автоматизированной информационной системы расчета заработной платы «Парус- 7 Бюджет», модуль «Зарплата» в 2020 году.

«В связи с нарушением ООО условий исполнения контракта учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями», - говорится в сообщении.

На заседании комиссии подмосковного УФАС компания «Спецэксперт» не представила документы, свидетельствующие об устранении допущенных нарушений в установленный срок.

Выслушав доводы сторон и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Спецэксперт» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.