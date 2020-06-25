РИАМО - 25 июн. В Москве вылечили еще 926 пациентов, у которых ранее выявили коронавирусную инфекцию, сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 926 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 142 194», - сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Чтобы подтвердить отсутствие вируса после лечения, медики проводят специальные исследования. При выписке пациентам дают необходимые рекомендации.

Москвичи, которые переболели коронавирусной инфекцией, могут стать донорами плазмы. Требования для доноров: возраст от 18 до 55 лет, отсутствие хронических заболеваний, ВИЧ, гепатитов В и С.

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25 ИЮНЯ

- За прошедшие сутки в столице скончались 12 пациентов с коронавирусом. Таким образом, общее число жертв пандемии в Москве достигло 3669 человек.