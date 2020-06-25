РИАМО - 25 июн. Жители Подмосковья начали приходить на избирательные участки для голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ, сообщается на сайте «Вестник Избирательной комиссии Московской области».

В четверг стартовали дни, предшествующие общероссийскому голосованию по вопросу одобрения поправок в главный закон страны. В Подмосковье первые желающие проголосовать пришли на участки к моменту их открытия. Одной из первых проголосовавших стала заслуженный учитель из Звездного городка Клавдия Шубичева.

«Подмосковье начало голосовать. Сегодня на территории региона открылись 4134 основных участка, а также больше 2 тысяч в различных местах на открытом воздухе. Стартовали ровно в 8 утра, закончим работу в 8 вечера», - сказал глава Мособлизбиркома Илья Березкин.

Все участки оборудованы в соответствии с требованиями Роспотребнадзора и оснащены всеми необходимыми средства индивидуальной защиты.

Основной день голосования по поправкам в Конституцию назначен на 1 июля, однако отдать свой голос можно уже с четверга. Это сделано ради удобства и безопасности граждан.