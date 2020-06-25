РИАМО - 25 июн. За сутки в Российской Федерации ликвидировали 68 возгораний в лесах на площади свыше 1,4 тысячи гектаров, сообщает Газета.ru.

«На момент наступления четверга, 25 июня, в стране действовало 133 лесных пожара», - говорится в сообщении.

Площадь этих пожаров составила почти 70 тысяч гектаров. На начало суток они находились в стадии активного тушения.

Ранее комитет лесного хозяйства Московской области и ФГАУ «Оборонлес» Минобороны РФ договорились о сотрудничестве в деле обеспечения противопожарной безопасности в подмосковных лесах.