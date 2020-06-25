РИАМО - 25 июн. В течение трех лет столичные педагоги, ставшие участниками проекта «Московская электронная школа», получили почти 3 тысячи грантов, сообщается на официальном сайте мэра города.

«За три года уже 1,5 тысячи педагогов получили 2856 грантов, и я уверена, что их количество будет расти», - сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Полуторатысячным обладателем гранта правительства Москвы в размере 300 тысяч рублей стала преподаватель информатики школы №1399 Людмила Михеева. Ее материалами о работе с текстовым редактором воспользовались свыше 3,2 тысячи раз. Всего наградили учителей из 449 столичных школ.

На сегодняшний день в библиотеке проекта «Московская электронная школа» насчитывается порядка 45 тысяч сценариев для уроков по разным предметам. В 2019 году эти и другие материалы МЭШ стали доступны пользователям со всего мира.