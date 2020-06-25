РИАМО - 25 июн. Во время действия ограничений из-за пандемии коронавируса в столице городскую поддержку на общую сумму в 28,2 миллиарда рублей получили 7,2 миллиона жителей столицы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Более трети от всего объема помощи составили прямые выплаты гражданам из городского бюджета, этот показатель уже превысил 10 миллиардов рублей», - рассказал заместитель мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, данная сумма была предоставлена свыше 2 миллионов жителям столицы, что составляет порядка 16% от общего числа горожан. Среди них были граждане, оказавшиеся в группе риска в период пандемии, - люди старше 65 лет и те, кто страдает хроническими заболеваниями, а также семьи с детьми.

Также 3,2 миллиарда рублей выделили на повышение заработной платы почти 43 тысячам медицинских работников. 3,5 миллиона собственников квартир могут не платить за капремонт во втором квартале 2020 года. Размер такой поддержки оценивается в 11,1 миллиарда рублей.

Кроме того, 1,5 миллиона горожан смогли получить продуктовые наборы, лекарства и другую социальную помощь. При этом на действующие льготы и социальные выплаты, например, для многодетных семей и инвалидов, в 2020 году потратят свыше 495 миллиардов рублей.

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