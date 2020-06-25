РИАМО - 25 июн. В Москве открылись избирательные участки, в которых горожане могут проголосовать по вопросу внесения поправок в Конституцию России, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Проголосовать можно онлайн, на дому, а также на избирательном участке по месту постоянной регистрации или по месту фактического проживания», - говорится в сообщении.

Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону: +7 (800) 222-55-52.

Проголосовать за или против принятия поправок в дистанционном формате можно будет с 10:00 на портале 2020og.ru. Для этого необходимо пройти процедуру авторизации на сайте mos.ru или gosuslugi.ru.

Электронное голосование пройдет в течение шести дней - до 20:00 30 июня. Для участия в онлайн-голосовании зарегистрировались и успешно прошли проверку более 1 миллиона жителей столицы.