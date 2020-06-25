РИАМО - 25 июн. Глава Росавиации Александр Нерадько предложил начать возобновление международного авиасообщения со стран СНГ, пишет в четверг газета «Коммерсант».

По данным издания, план Росавиации предусматривает поэтапное снятие ограничений на международные полеты. Начать предлагается со стран ближнего зарубежья, а полеты в остальные государства планируется возобновлять в зависимости от эпидемиологической обстановки.

«В существующей схеме принятия решений в правительстве руководитель Росавиации не может принимать решение об открытии международного авиасообщения. Его принимает оперативный штаб. В данном случае обращение Александра Нерадько похоже на формальность — он отвечает за авиацию, поэтому должен был так или иначе представить правительству какую-то позицию»,— сказал собеседник издания в одной из авиакомпаний.

Письмо с планом Нерадько направлено в Роспотребнадзор и в аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой.

В аппарате Голиковой газете ответили, что вопрос возможного открытия авиасообщения действительно рассматривается. Тем не менее, окончательные решения будут приниматься с учетом договоренностей с другими странами. При этом власти будут исходить из эпидситуации.

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