РИАМО - 25 июн. Специалисты Мосгорнаследия подтвердили архитектурную ценность здания в Леонтьевной переулке, где в настоящее время размещается посольство Греции, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Особую значимость для истории имеют фасады дома 4, строения 1, возведенные в стиле московского ампира в XIX веке. Была подтверждена и уникальность системы сводов здания, которая появилась еще в XVIII веке.

«Особняк в Леонтьевском переулке является памятником архитектуры федерального значения. Он представляет собой один из лучших образцов московской усадебной застройки начала XIX века», - рассказал руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

По его словам, под охрану были взяты и элементы постройки, которые прошли реставрацию в период 1920-х годов, например, 12-колонный портик-лоджия, старинный световой фонарь, карнизы окон и другие объекты. При этом одни из самых древних помещений находятся в подвале постройки.

Особый статус здания, где в середине XVII была расположена усадьба посла графа Петра Андреевича Толстого, позволит проводить реставрационные работы с учетом необходимых требований к объекту исторической ценности.

В разное время с середины XVII века постройкой владели князья Петр и Кирилл Багратионы, а также княгиня Екатерина Волкова и купчиха Надежда Сорокоумовская.