РИАМО - 25 июн. Столичные школьники и их родители смогут быстро узнать результаты выпускных экзаменов на портале mos.ru, по электронной почте или в виде push-уведомлений на смартфоне, сообщается на официальном сайте мэра города.

«В прошлом году москвичи более 7,7 миллиона раз воспользовались услугой, чтобы узнать результаты выпускных экзаменов по русскому и иностранным языкам, математике, литературе, химии, физике, географии, истории и информатике», - говорится в сообщении.

Виджет «ГИА» предоставит возможность ознакомиться с результатами ЕГЭ в личном кабинете на mos.ru. Получить информацию о результатах экзаменов на портале также можно через услугу «Результаты ГИА (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ), итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку».

Кроме того, результаты ЕГЭ можно получать на электронную почту или в виде push-уведомлений, если на смартфоне установлено мобильное приложение «Госуслуги Москвы».

Период сдачи ЕГЭ стартует 3 июля. Первыми пройдут экзамены по информатике, географии и литературе.