РИАМО - 25 июн. Флорариум, подземный музей и ледяная пещера, расположенные в столичном парке «Зарядье», снова принимают посетителей после временного закрытия из-за распространения коронавируса, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«С четверга возобновила работу часть павильонов. Сам парк начал принимать посетителей двумя днями ранее», - отмечается в материале.

По словам директора «Зарядья» Ивана Демидова, для обеспечения безопасности посетителей в павильонах нанесли специальную разметку и организовали разделение потоков гостей. Кроме того, предусмотрена возможность бесконтактного приобретения билетов. Помещения регулярно проходят санитарную обработку.

Гостям павильонов необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра, а также носить маски и перчатки. Кроме того, на входах в павильоны измеряют температуру. Внутри помещений установлены устройства для дезинфекции рук.

Количество посетителей павильонов ограничено. Так, в ледяной пещере могут одновременно находиться не более 17 человек, время сеанса ограничено 10 минутами. Столько же времени разрешено проводить во флорариуме. Посетить оранжерею можно либо индивидуально, либо вместе с семьей (не более пяти человек в группе).

До 28 июня можно попасть на выставку «Лица войны» в подземном музее. Посещение музея проходит по сеансам каждые 30 минут, его продолжительность не более 20 минут. Одновременно в музее могут находиться до 10 человек.

С 23 июня сняты ограничения для прогулок на территории парка «Зарядье». Посетителей просят носить маски и перчатки в людных местах, соблюдать социальную дистанцию, использовать специальную разметку.

Лаборатории и кафе центра «Заповедное посольство» в ближайшее время останутся закрытыми.

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