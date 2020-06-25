РИАМО - 25 июн. Известный журналист Владимир Соловьев назвал провокацией инцидент с солдатом-срочником, который разбил стекла машины ФСО перед парадом Победы в Москве, сообщает Газета.ru.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что перед парадом одного из солдат-срочников перевели из расчета в резерв. Поводом для этого стало неадекватное поведение молодого человека, который разбил автоматом стекла машины ФСО. Соловьев прокомментировал эту новость в передаче «Соловьев LIVE» на YouTube.

«По его (Соловьева – ред.) словам, в объяснительной записке солдат написал, что ему в тот момент казалось, что за ним ведется слежка из стоящей машины, а также его пытаются облучить», - говорится в сообщении.

Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне прошел в Москве 24 июня. Участниками парада стали около 14 тысяч военнослужащих и более 200 единиц военной техники. Также состоялся пролет воздушных судов.