РИАМО - 25 июн. В подмосковном Подольске задержали ранее неоднократно судимого местного жителя, которого подозревают в кражах велосипедов с лестничных площадок в многоэтажных домах, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Если велосипеды были оборудованы запирающим устройством, злоумышленник использовал болторез.

«Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции установили и задержали подозреваемого во время совершения очередного преступления в одном из домов на Народной улице», – сказала начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

43-летнего мужчину подозревают в кражах шести велосипедов общей стоимостью более 110 тысяч рублей.

«Мужчина пояснил, что похищенные велосипеды он продавал на рынке, а вырученные деньги тратил на личные нужды», – добавила Петрова.

В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела, сейчас он находится под стражей. Правоохранительные органы устанавливают другие эпизоды противоправной деятельности подозреваемого.