РИАМО - 25 июн. В столице завершился прием документов на предоставление грантов на развитие комплексных инновационных проектов, каждый предприниматель сможет получить субсидию в размере до 200 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

На получение грантов претендуют резиденты столичных технопарков, фонда «Сколково», МГУ имени М.В. Ломоносова и ряд технологичных компаний.

«Прием заявок шел три месяца. Их подали 44 организации, представляющие разные сферы — от медицинских разработок, биотехнологий и новых материалов до робототехники и информационных технологий, включая решения на базе искусственного интеллекта», — сказала заммэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Город окажет предпринимателям поддержку на общую сумму около трех миллиардов рублей.

Благодаря этим субсидиям предприниматели смогут компенсировать затраты на покупку, строительство, реконструкцию или капитальный ремонт недвижимости. Также можно получить компенсацию на покупку оборудования, прав на результаты интеллектуальной собственности или обслуживание программного обеспечения.

Выплаты можно потратить на возмещение затрат на инновационные проекты, которые еще реализуются или их осуществление уже завершено.

«Мы неоднократно увеличивали срок заявочной кампании, чтобы все желающие успели подготовить документы и подать заявку», — сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Он добавил, что специалисты «Московского инновационного кластер» помогали предпринимателям собирать документы и перед подачей проверяли их.

Заявки на получение гранта проверят на технологическую новизну и уникальность реализуемой идеи. Также эксперты проанализируют социально-экономический эффект, который может оказать проект.

После чего заявки будут рассмотрены советом фонда «Московский инновационный кластер» и конкурсной комиссией. Список компаний, которые получат субсидии правительства Москвы, появится в августе.