РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 25 июн. В подмосковном Домодедове за сутки выявили 25 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в муниципалитете зафиксировали 1624 случая заражения, сообщается на сайте министерства здравоохранения Московской области, посвященном ситуации с Covid-19.

В целом по Подмосковью за сутки выявили 507 случаев инфицирования коронавирусом.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 55 386 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончалось 822 человека. Выздоровели и выписались 27 588. Выявленные случаи заболевания по городским округам: <...> Домодедово - 1624 (+25)», - говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8-800-550-50-30 и тематический сайт: covid.mz.mosreg.ru.