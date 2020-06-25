На прошлой неделе в Москве открылись летние веранды, а с 23 июня полностью заработали рестораны, кафе и бары, но при условии соблюдения санитарных требований. Москвичи, изголодавшиеся по тусовкам на самоизоляции, хлынули в заведения. Корреспондент РИАМО прогулялась по барам в районе Китай-города и узнала, как выглядит новая барная реальность.

Стойки без дистанции

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Оказаться в центре спустя почти три месяца удаленки – уже событие. Вечер накануне нерабочей среды – как маленькая пятница. Уже при выходе из метро «Китай-город» замечаю веселые компании у заведений на Лубянском проезде. Хотя еще месяц назад казалось, что люди долго не захотят куда-то ходить.

Около 10 вечера на летних верандах оживленно, а внутри – почти никого, в теплый летний вечер приятнее сидеть на улице. При входе в один из баров – столик с меню и большой бутылкой антисептика, рядом лежит тряпка, которой, очевидно, протирают столики.

Спускаюсь вниз, ожидая увидеть разметку на барной стойке – но нет, здесь и так почти пусто.

За баром сидит пара человек, так что соблюдать дистанцию не проблема. Меня встречает официант в маске и приглашает за столик – но я решаю еще пройтись.

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В соседней «Настоишной» более многолюдно. Внутри за столиками дегустируют настойки и по двое, и большими компаниями. У бара довольно тесно, никакой разметки и помятый флакон с антисептиком. Очевидно, тут надежда на крепкое спиртное как средство дезинфекции.

Девушка на баре – в спущенной маске. Поэтому я наскоро делаю заказ – для настроения, быстро выпиваю и выхожу на улицу.

Такая свобода кажется неожиданной. Еще накануне, когда работали только веранды, мы с друзьями зашли в грузинское кафе у метро «Сокольники». Тут нашу компанию из пяти человек разделили на два столика – по двое и по трое. Любезная официантка в маске и перчатках строго сказала – вместе нельзя. Очевидно, чтобы не сдвигать столики и не нарушать дистанцию.

Впрочем, мы не стали спорить и просто наслаждались своими посткарантинными хачапури по-аджарски.

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В маске – как белая ворона

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На углу Маросейки и Лубянского проезда – темные окна «Шоколадницы». То ли закрылась совсем, то ли не успела открыться. Кстати, в первый день заработали не все заведения – кое-где пустеют темные запылившиеся окна.

Около «Ваби-Саби» молодой человек навеселе с бумажным стаканчиком просит его сфотографировать. Александр – с Урала, приехал работать в подмосковный Королев и вечером рванул в Москву погулять.

Саша явно нарушает дистанцию и не боится никакого вируса. «Я тут первый раз. Да вы что, какой коронавирус! У нас на Урале его вообще никто не боится», - заявляет он и просит прислать ему фото.

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За время самоизоляции маска и перчатки стали моими привычными спутниками. Как оказалось, так далеко не у всех. В основном люди гуляют и заходят в заведения без масок, в перчатках – вообще никого.

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Первое место, где я вижу наклейку «Безопасное расстояние 1,5 метра» – Центральный рынок на Маросейке. При входе на фудкорт – объявление с просьбой надеть маску и перчатки, у двери – урна для использованных СИЗ (средств индивидуальной защиты). Впрочем, их носят только повара, готовящие блюда. Рядом с большинством точек питания – дозаторы с антисептиком, везде на полу нанесена разметка о дистанции 1,5 метра. Людей, несмотря на предстоящий выходной, немного, а сидящие у барных стоек и за столиками – без масок и перчаток.

Юрий Куевда

Самое время для шаурмы. На дверях сети «Мосдонер» - очень подробное объявление о новых мерах безопасности: весь персонал работает в масках и ежедневно измеряет температуру, донеры, бургеры и шашлык готовятся в перчатках. А еще здесь установили дезинфицирующие противовирусные лампы на производстве и в зале.

Посетителей просят мыть руки перед едой, что я и делаю. Наконец, замечаю первых за вечер гостей в масках – две девушки сидят у двери в ожидании заказа на вынос.

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Продезинфицироваться на всякий случай

Юрий Куевда

Чтобы запить шаурму, решаю зайти в любимый бельгийский паб через дорогу. На входе – большая бутылка антисептика – и я уже по привычке жму на дозатор.

Вошедшая следом компания молодых людей тоже притормаживает – «продезинфицироваться на всякий случай». Внутри нет разметки, впрочем, и посетителей уже довольно мало, хотя обычно вечером здесь сложно занять столик.

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Несмотря на приближение к полуночи, движение по Покровке плотное – молодежь компаниями курсирует от бара к бару, громко смеется и болтает, останавливаясь посреди тротуара. Кто-то сегодня встретился с друзьями впервые после карантина, кто-то даже взял с собой домашнего питомца.

Приземляюсь на первый попавшийся столик у ирландского паба и, поддавшись общей беззаботности, снимаю надоевшую маску, от которой уже чешется лицо и нос.

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У барной стойки никакой дистанции. Тут включается моя бдительность, и я прошу налить мне пиво в пластиковый стаканчик – на всякий случай. Но уставший бармен в спущенной на подбородок маске говорит, что остались только бумажные, для кофе. На свой страх и риск соглашаюсь на стеклянный.

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Чокаться «на дистанции»

Юрий Куевда

Говорят, что мир после пандемии уже не будет прежним. Возможно. Мы привыкли чаще мыть руки – это точно. А в остальном – как всегда.

На Чистых прудах – как и год, и два назад. На берегах и газонах сидят парочки и компании – пьют вино, курят, бренчат на гитаре, оставляя после себя кучи мусора. Кто-то натянул гамаки между деревьями – видимо, решив заночевать. На углу у метро «Чистые пруды» охранник «Макдака» в маске не пускает внутрь желающих попасть в туалет – уже 12, показывает он на часы.

Решаю еще прогуляться пешком, вдыхая ночной летний воздух. Опять же, прогулки без пропуска и без графика – тоже новая реальность.

Юрий Куевда

На пустынной Сретенке гудит только одно место. Это танцевальный бар «Крейзи Дейзи». Пожалуй, последняя точка моего маршрута. Изнутри доносится громкая музыка. Рядом с баром на улице, где проветривается разгоряченная молодежь, - черно-желтая разметка.

Суровый мужчина – фейсконтроль на входе прыскает каждому входящему на руки антисептик.

Бар заранее анонсировал в Instagram долгожданное открытие и пообещал виски-колу по 100 и «чокаться и тусить на дистанции». А вот заставить кого-то соблюдать дистанцию на танцполе – это уже вряд ли.

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