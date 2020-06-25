РИАМО - 25 июн. В Москве за сутки скончались 12 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, говорится в сообщении столичного оперштаба по ситуации с Covid-19.

Таким образом, общее число жертв пандемии в Москве достигло 3669 человек.

«Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих – вызовите врача на дом», - говорится в сообщении.

С начала пандемии в Москве выявили 216 906 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 141 268 пациентов.

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25 ИЮНЯ

- За прошедшие сутки в столице скончались 12 пациентов с коронавирусом. Таким образом, общее число жертв пандемии в Москве достигло 3669 человек.