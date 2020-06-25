РИАМО - 25 июн. Боеприпас времен Великой Отечественной войны обнаружили в поле рядом с деревней Петровское в подмосковном городском округе Клин, находка не представляет опасности для людей, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«В 22:06 24 июня 2020 года поступило сообщение об обнаружении минометной мины времен Великой Отечественной войны», - говорится в сообщении.

Угрозы для населения нет. На месте обнаружения боеприпаса выставлена охрана. Изъятие и уничтожение мины запланировали на четверг.