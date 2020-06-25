РИАМО - 25 июн. В четверг в Москве и Московской области местами пройдут кратковременные дожди, температура воздуха может достичь отметки в плюс 28 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем столица и область окажутся под влиянием атмосферных фронтов, которые пройдут преимущественно во второй половине дня», - говорится в сообщении.

Температура воздуха в Москве составит от 23 до 27 градусов тепла, в Подмосковье - от 23 до 28 градусов тепла.

Порывы северного ветра в регионе будут достигать скорости 5-10 метров в секунду, атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба.