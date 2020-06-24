РИАМО(ЩЕЛКОВО) - 24 июн. В городском округе Щелково за прошедшие сутки выявили 28 случаев коронавирусной инфекции, всего в муниципалитете зафиксировали 1 292 случая инфицирования, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.
За прошедшие сутки в Подмосковье выявили 507 новых случаев коронавируса.
«За минувшие сутки в Щелкове выявлено 28 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего в городском округе зафиксировали 1 292 случая заболевания», - говорится в сообщении.
За все время пандемии в Московской области подтверждено 55 386 случаев инфицирования коронавирусом. Скончались 822 человека, выздоровели и выписались из медучреждений 27 588 человек.
Жителям Подмосковья настоятельно рекомендуют избегать мест массового скопления людей. В общественных местах необходимо надевать защитную маску.
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Текстовая трансляция
24 ИЮНЯ
- Самые важные новости дня в карточках.
- У жителей Подмосковья появилась возможность записаться на бесплатное тестирование на коронавирус Covid‑19. Рассказываем, как это сделать.
- За сутки жертвами коронавируса в Московской области стали 24 челвоека.
- Еще порядка 500 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировали в Подмосковье.
- Число выздоровевших пациентов в Подмосковье составило 1,3 тысячи человек.
- В столице коронавирус диагностировали у 811 человек за сутки. Это самый низкий суточный прирост заболевших за последние 2,5 месяца.
- В Москве за сутки выздоровели еще 2 020 человек, за весь период эпидемии врачи города вылечили более 141 тысячи пациентов.
- За прошедшие сутки в столице скончались 14 пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии в Москве выздоровели 139 248 человек.
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